El futbolista ha señalado que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus no va a salir de casa, hasta el punto de que se niega incluso a abandonar su domicilio para hacer tareas permitidas, como ir a la compra. En opinión del psicólogo Fernando Tobías , es un claro ejemplo de afectado por el llamado ‘ síndrome de la cabaña’ , el miedo absoluto a salir del confinamiento.

