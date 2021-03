está presente en el 29% de los pedidos

Respecto a la posibilidad de llevar pizzas a casa con drones o coches autónomos, que pronostican para el futuro algunos expertos en tendencias de consumo, Manuel Loring afirma: “Aún lo vemos lejano, pero en Telepizza no decimos que no a nada. Se necesita de una potente infraestructura y que las ciudades y sus ciudadanos estén preparados para un servicio tan revolucionario”.

Todo ello hace que evolucione el formato de tienda y ahora mismo están proliferando establecimientos más pequeños que faciliten tanto la gestión de los los pedidos a domicilio como las recogidas de pedidos Take Away de forma rápida, eficiente y garantizando todas las medidas de seguridad.

Así, por ejemplo, la opción de recogida en coche, Click&Car, se posiciona también como una de las innovaciones protagonistas a corto plazo. “Es una solución cómoda y segura para los clientes, que permite recoger el pedido que se haya realizado con antelación, en su coche. Este sistema mejora la experiencia de recogida en tienda (Take Away), reduce al máximo los tiempos de espera y, además, dadas las medidas de seguridad actuales, evita las aglomeraciones en los locales”, subraya.

Pese a que la pizza sigue siendo la ‘reina’ del delivery, según recalca la experta en consumo, al igual que el resto del sector, se ha visto afectada por los efectos del coronavirus (confinamiento, restricciones de movilidad, toques de queda, etc.) y ha visto reducido un -28% su demanda. No obstante, la caída de este alimento de ‘comida rápida’ es menor que la del total del sector de la restauración o Foodservice, que ha caído un 39%.

You May Also Like