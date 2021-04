Esta podría ser la sorprendente multa al carguero Ever Given por colapsar el Canal de Suez

La aseguradora explica que hicieron una oferta considerable a la SCA y recalcan que la cifra de casi un millón de dólares no está justificada, ya que el incidente no provocó ningún herido ni contaminación en el Canal de Suez.

El pasado 23 de marzo, el buque portacontenedores Ever Given se quedó encallado en el Canal de Suez , un problema que no se solventó hasta el 29 de marzo, momento en el que se reanudaron las operaciones comerciales del canal. Sin embargo, recientemente, la Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés) ha reclamado a los propietarios del navío una cifra casi millonaria.

