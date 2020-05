“Esta pausa nos ha provocado el redescubrimiento”

La situación excepcional que vivimos nos ha hecho volver a poner el foco en lo esencial, un cambio de perspectiva que inspira ‘Conversaciones Al Revés’. Esta iniciativa digital de SM, conducida por la periodista María Gómez, nos invita a reflexionar a través de entrevistas con personalidades de la cultura, el deporte y la educación sobre los descubrimientos que nos ha traído esta inusual experiencia.

Con sus pequeñas historias, que son también las nuestras, dichas conversaciones irán construyendo un retrato caleidoscópico de la sociedad actual y de esa mirada común, de la mano de invitados como el periodista Iñaki Gabilondo, el padre Ángel, el cómico Javier Cansado, la cantante y compositora Eva Amaral, la periodista Gemma Nierga, el escritor Roberto Santiago…

Todos los encuentros de ‘Conversaciones Al Revés’ son accesibles y se pueden seguir a través de Instagram TV, YouTube y desde la página web de SM los lunes y jueves a partir de las 20.30 horas.

Nando López: “Hay chavales que viven una doble clausura”

Novelista, dramaturgo, espejo para otros reflejos y, sobre todo, un valiente contador de historias. Nando López (Barcelona, 1977) ha sido desde el inicio de su carrera en las letras un apoyo para la comunidad LGTBI, apostando por la diversidad dentro de sus relatos.

Así lo demostró en La versión de Eric, que le valió hacerse con el galardón del Premio Gran Angular 2020, donde cuenta la historia de Eric, un joven de 20 años con un futuro prometedor como actor, pero a quien le cambia la vida un crimen acontecido durante la madrugada del 13 de julio.

Durante la conversación con María Gómez, el escritor confiesa que el confinamiento le ha “dejado del revés de muchas maneras”. “Desde mi lado escritor, estaba convencido de que iba a ser mucho más sencillo, creía que estaba acostumbrado al encierro, a la soledad; y es verdad: cuando escribes pasas muchas horas aislado, pero claro, es un aislamiento voluntario. En el momento en el que deja de serlo, se vuelve muy difícil concentrarse en un encierro en el que se juntan la preocupación, la inquietud”, se sincera desde su hogar rodeado de libros.

Para Nando López, la cuarentena le ha redescubierto como escritor: “Me he dado cuenta de que soy un autor muy de calle”. Ha tenido que cambiar el foco de su inspiración, que antes venía de la gente que le rodeaba, para centrarse en las vistas que le ofrece su balcón para contar historias. Pero no por ello la imaginación deja de expandirse, y así lo ha demostrado él, sumergiéndose en las páginas de sus obras favoritas. “He encontrado también consuelo en los libros que me han gustado siempre”, confiesa.

Una pausa brusca que nos obliga a la reflexión, a dejar de lado el frenesí de la rutina anterior a la COVID-19. El confinamiento le ha permitido al escritor “leer de una manera más calmada, más introspectiva”, regresando a la poesía como su género estrella en estas circunstancias excepcionales. Y, de entre todos los autores, Nando ha vuelto a Luis Cernuda, el mismo que le ayudó durante la adolescencia, en un momento en el que “estaba muy perdido” y su madre le descubrió su obra “porque sabía que iba a reconectar con ella”.

“He encontrado también consuelo en los libros que me han gustado siempre”

Igual de perdidos pueden sentirse durante la cuarentena miembros de la comunidad LGTBI. “Es de lo más triste que he recibido en este encierro. Me han llegado muchos mensajes de chavales que viven esa doble clausura, de no poder salir a la calle y, además, tener que negar quiénes son por miedo a la reacción familiar. Hay muchos casos de homofobia, bifobia y transfobia familiar y para esos chicos el entorno escolar es el lugar seguro, donde son quienes quieren ser y sus compañeros, compañeras y docentes son su apoyo. ¿Qué podemos ofrecer? Canales de comunicación” e historias como las que él escribe, donde el colectivo se ve empoderado y reflejado en un personaje trans como Eric.

Próximas conversaciones

Como despedida a este episodio de ‘Conversaciones Al Revés’, Nando no puede olvidar sus años como docente, profesión que dejó para dedicarse de lleno a la escritura. Cree que “esta pausa nos ha provocado el redescubrimiento. Al robarnos la rutina, de repente somos otras cosas”, y prueba de ello es cómo ha resurgido su faceta de profesor cuando aconseja a los escritores más jóvenes que le hacen llegar sus obras, una profesión más valiosa que nunca en estas circunstancias. “Nos estamos dando cuenta del trabajo que hace el profesorado y de la importancia que tienen en nuestra sociedad. Agradezco mucho que se estén dejando la piel para que sus alumnos no se sientan solos. Hay una parte afectiva que es inherente a la educación y que ahora se está volviendo a ver”.

Detrás del apoyo del profesorado durante la cuarentena están los adolescentes, “los grandes olvidados de esta crisis” para Nando, quien pone en valor su comportamiento: “Están mostrando una madurez enorme. Se están portando con un sentido del compromiso y la solidaridad muy elevado, afrontándolo todo sin quejarse”.

La próxima entrevista de ‘Conversaciones Al Revés’ será con el Padre Ángel (jueves 21 de mayo) y la periodista Gemma Nierga (lunes 25 de mayo).