Esta Navidad, Papá Noel no deja trenes de regalo en Francia

La huelga ya ocasionó una pérdida de ingresos de 400 millones de euros a la SNCF, declaró su presidente Jean Pierre Farandou en una entrevista en el diario Le Monde el martes. “El conflicto no terminó, y todavía es demasiado pronto para hacer un balance completo”, pero “después de veinte días, hay 400 millones de euros de volumen de negocios que no se habrá realizado en este período”, precisa Farandou, previniendo que “las cuentas 2019 se verán fuertemente impactadas por este conflicto”.

