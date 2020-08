Esta mascarilla anti-Covid filtra el 99% de las partículas nocivas y tiene una vida útil de más de 10 años

A estas alturas, ¿quién no se ha convertido ya en un experto en epidemias? Como habrás podido leer en cientos de noticias, esta no es la primera pandemia que azota al mundo que conocemos. No hace falta remontarse a la mal llamada Gripe Española de principios del siglo pasado, solo hay que ir unos años atrás y fijarse en el SARS de 2003 .

You May Also Like