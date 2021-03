“Esta ha sido mi última Navidad”

“En diciembre, mi médico me dijo que la próxima Navidad probablemente sería la última” , reveló. Y luego agregó: “Estoy en una etapa en la que no sé cuántos meses me quedan”, dijo.

Algunos extractos de Hear Me Out, el nuevo libro de la artista de 39 años, se han publicado por el Times este sábado. En ellos, Sarah Harding escribe con sinceridad sobre su diagnóstico y tratamiento.

