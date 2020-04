‘Esta es una lección…’, dice Yedgar Carolina

Para que vean que no todo es risa por parte de Yedgar Carolina, no, él también le da consejos a sus seguidores y eso ‘ta bien. ¡Ajá!

Lee la edición impresa

Les cuento que él piensa que todo este tema de la pandemia del coronavirus no es más que una lección de vida y que después que pase todo esto espera que a las personas – por lo menos- le quede un gran aprendizaje. “Yo siempre les he aconsejado sean ustedes mismos siempre y vivan todo al MÁXIMO verdá ? ( esta foto me la tomé en un restaurante en Veracruz bien contento andaba yo) Duele mucho ponerse a pensar jooo yo hubiese ido ese día , yo hubiese dicho que si , mira todo lo que me perdí … ya lo pasado , pasado”, explicó.

Todos los días le da gracias a Dios por estar escribiendo y leyendo mensajes de parte de sus seguidores. “En verdad mentalmente me he sentido agotado , me he sentido muy triste , me cuesta mucho dormir , dolores de cabeza horribles ; pero no dejaré de sonreír”, dijo.

La Yedgar considera que debe ser muy fuerte, porque sabe que hay personas que la están pasando muy mal. “Quizás algunos mucho peor que yo, pero SONRÍAN y canten que eso alivia un poco”, explicó.