Esta es la situación de los grupos de la Eurocopa antes de la última jornada

Clasificada en casa de victoria o de empate contra Inglaterra, o en caso de derrota si Croacia no vence a Escocia y no compensa su diferencia de goles desfavorable en estos momentos (-1 contra +2).

Tercera en caso de empate si Dinamarca no derrota a Rusia, o en caso de derrota si Dinamarca no vence a Rusia, o en caso de derrota si Dinamarca gana a Rusia por dos goles o más. También en caso de derrota 1-0 si Dinamarca vence a Rusia por 1-0, o en caso de derrota 2-1 si Dinamarca gana a Rusia 1-0 y los daneses están mejor en el criterio de disciplina.

Clasificada en caso de victoria o empate ante Italia, o en caso de derrota si Suiza no vence a Turquía o si gana pero no compensa su diferencia de goles por ahora desfavorable (-3 contra +2 antes de los últimos partidos).

You May Also Like