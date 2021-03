Esta es la relación del desorden auditivo tinnitus con el covid-19

De acuerdo con el portal de información Medline Plus ––de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos–– , y citamos: «Tinnitus es el término médico para el hecho de ‘escuchar’ ruidos en los oídos cuando no existe una fuente sonora externa». Dice también que «frecuentemente los tinnitus son llamados ‘zumbido en los oídos’, pero también pueden sonar como un soplo, rugido, zumbido, sibilancia, murmullo, silbido o chirrido».

You May Also Like