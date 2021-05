Esta es la persona que mató a perro en campo de golf en Río Grande

El hombre que fue arrestado por matar a un perro en campo de golf fue identificado como Salil A. Zaveri, de 60 años.

En su cuenta de Twitter, Zaveri indica que nació en Mumbai, India. En 1969 se radicó en Nueva York y en 2015 en Puerto Rico. Mientras que en su página en Internet https://zavericonsulting.com/ destaca que tiene 40 años de experiencia en ventas y administración, destacando el área de seguros

Las autoridades fueron alertadas del incidente a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a donde una persona llamó para alertar de que un hombre le disparó en repetidas ocasiones a un perro que estaba en el campo de golf, luego que el can supuestamente tocara la bola que se usaba para jugar.

Al detenido se le ocupó una pistola marca Glock modelo 26, calibre 9 milímetros.

Se espera que a Zaveri le sean sometidos cargos por violación a la Ley 154 de Crueldad contra Animales.

