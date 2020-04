Esta es la mansión que Tom Brady rentará a Derek Jeter en Tampa

Brady y su esposa Gisele Bundchen tienen dos hijos. Hay suficientes recámaras como para que cada uno tenga tres, dejando una a mamá y papá. Jeter, quien tiene dos hijos, quizá tenga algunas reglas para sus inquilinos, como no pintar paredes o no pegar demasiadas cosas en el refrigerador.

Es la casa más grande en el Hillsborough County. De acuerdo al diario New York Times, tiene el tamaño promedio de una tienda Best Buy.

Con la mudanza a Tampa tras firmar con los Tampa Bay Buccaneers, el quarterback Tom Brady necesitaba un lugar para descansar. El ex shortstop de los New York Yankees y actual copropietario y director ejecutivo de los Miami Marlins y residente de Tampa, Derek Jeter, ofreció su ayuda.

