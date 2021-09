Esta es la lista de los músicos mejor pagados de 2020… y algunos ya han fallecido

El año pasado, el 2020 fue muy duro para el mundo de la música, pues no se pudieron celebrar conciertos ni giras, por lo que la recaudación de la industria cayó radicalmente. De recaudar 969 millones de dólares en 2019, se pasó a unos ingresos totales de 387 millones en todo el mundo, según Billboard.

Sin embargo, algunos de los músicos más influyentes (y no todos están vivos) siguieron ganando dinero, por los derechos de sus canciones y otras vías, tal y como recoge la lista anual Money Makers.

En el puesto 10 está Lil Baby, que recaudó 11,7 millones de dólares, sobre todo gracias a su álbum My Turn, que consiguió colocar 12 canciones simultáneamente en la lista Billboard Hot 100. El desglose es: 9,1 millones por derechos de reproducción de sus canciones, 152.000 euros por ventas, 2 millones por anuncios y 253.000 euros que se le pagaron por conciertos que realizó antes del confinamiento.

En el puesto 9 se sitúa YoungBoy Never Broke Again, con 11,9 millones, de los cuales prácticamente la totalidad provenía de los derechos de reproducción

En el puesto 8 está un grupo del que solo sobreviven dos de sus miembros: The Beatles. Los derechos les hicieron ganar 5,1 millones, mientras que las ventas físicas les aportaron 5,2 millones, pues se estima que vendieron 671.000 copias de sus álbumes, la mayoría reediciones en vinilo.

Tampoco está vivo el mítico Freddie Mercury y a pesar de eso Queen ingresó 13,2 millones de dólares, ocupando así el puesto 7. Sus canciones se reprodujeron una y otra vez y además el hecho de que fueran composiciones del propio grupo aumenta las ganancias, al no tener que pagar a intermediarios. Así, recaudaron 5,5 millones por reproducción, 5,3 millones por ventas (se lanzó al mercado una edición limitada llamada Studio Collection con sus 15 álbumes) y 2,4 millones por publicidad.

Drake ganó 14,2 millones de dólares, de los cuales 8 fueron por reproducciones en plataformas bajo demanda, siendo uno de los que más recaudaron por este concepto, apuándole al puesto 6.

La jovencísima Billie Eilish se hizo a sus 19 años con 14,7 millones de dólares solo en 2020. Un millón provino de los tres conciertos de la gira Where Do We Go? World Tour que pudo realizar antes de la pandemia.

Otro grupo mítico, The Eagles, aparece en la lista. Están en el puesto 4 gracias a que antes de la pandemia pudieron hacer 10 conciertos, por los que sumaron 11,4 millones en ingresos.

La incombustible Céline Dion está en el tercer puesto con 17,5 millones, que consiguió casi en su totalidad gracias a los conciertos que hizo antes de que se decretara la paralización de los actos públicos. La cantante hizo 23 actuaciones en su Courage World Tour en 2020 y ganó por ello 17 millones.

Es el caso también de Post Malone, en el puesto 2 gracias a los 23,2 millones de dólares que ganó el año pasado. Hasta 12,4 millones provinieron de 20 fechas de concierto y 8,1 de los derechos de reproducción, junto con otros 4 por reproducción en plataformas.

La ganadora es Taylor Swift, la cantante que más dinero ganó en 2020, con un total estimado de 23,8 millones de dólares. La artista se situó el puesto número uno en la lista de Money Makers de 2020. Ella fue la reina de los álbumes digitales, canciones on line y de las plataformas de audio bajo demanda. Cerca de 10 millones los ganó por reproducción y otros diez por ventas digitales.