Esta es la imagen capturada por satélites de la NASA de una enorme tormenta de polvo que se dirige a América

El trabajo de los satélites para la detección de estas tormentas es vital para prevenir posibles daños. En el caso del polvo sahariano que se dirige al Oeste captado recientemente, se trata de cientos de millones de toneladas de polvo no se prevé que cause ningún problema grave.

No obstante, no siempre el polvo que viaja proviene del desierto africano ni América es el único continente afectado. Esta primavera una tormenta de arena en el desierto de Gobi dio lugar al peor polvo que Pekín había visto en la última década. Paralelamente a lo que ocurría la ciudad china, en Kuwait se sufrieron algunas tormentas de polvo.

