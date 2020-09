Esta es la hora y el día que será el equinoccio de otoño

“La salud no tiene precio”: INAH sugirió no acudir a sitios arqueológicos en equinoccio de primavera por coronavirus

Pese a que las medidas han comenzado a aligerarse, aún las autoridades sanitarias piden a la población que mantenga sana distancia, use cubrebocas, se lave constantemente las manos y de preferencia no salga de casa.

You May Also Like