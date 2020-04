esta es la función de cada brocha (y este es el kit de AliExpress que te va a volver loco)

Sin embargo, cuando revisas tu neceser de maquillaje, echas en falta algo que todo influencer tiene para conseguir un resultado perfecto: las brochas de maquillaje . Y es que está demostrado que no puedes emplear la misma para la sombra de ojos y para el colorete. ¡Que no cunda el pánico! Hemos rastreado Aliexpress en busca de un pack que cuenta con las brochas necesarias para conseguir un maquillaje perfecto… ¡y lo hemos conseguido!

Además de hacer tus pinitos en la cocina y de sumarte a las clases vía streaming que están ofreciendo desde tu gimnasio, estos días estás aprovechando para renovar tu armario (apostando por el color lila, tendencia de la temporada) y, también, para ponerte al día con las últimas novedades en lo que a belleza se refiere. Así, no has dejado de ver tutoriales de Youtube sobre maquillaje o sobre la forma correcta de utilizar este beauty gadget que tenías en el cajón y que todavía no te había dado tiempo a probar.

