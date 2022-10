Esta es la dieta que deben seguir los trabajadores que hacen guardias y turnos de largas horas para estar sanos, según la ciencia

En los últimos años la evidencia de que el trabajo por turnos tiene efectos muy negativos para la salud no ha dejado de crecer. No obstante, muchos servicios básicos (bomberos, médicos…) requieren de este patrón para poder estar disponibles las 24 horas, por lo que es fundamental estudiar formas de minimizar o incluso revertir este impacto.

Dieta mediterránea… con horario

En este sentido, la alimentación juega un papel clave y los expertos han venido recomendando a estos trabajadores que adopten una dieta mediterránea (alto consumo de productos vegetales como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pan, cereales, aceite de oliva y vinagre).

Sin embargo, el contenido de la dieta no es el único aspecto importante. Ahora, un estudio ha concluido que los horarios en los que comen los trabajadores por turnos también resultan determinantes para su salud.





De hecho, tal y como publican los autores en un artículo publicado en el medio especializado Cell Metabolism, limitar la ingesta de alimentos a una ventana temporal de 10 horas diarias conseguía que bomberos con turnos de 24 horas vieran reducidos su presión sanguínea y sus niveles de colesterol; estos efectos eran aún más pronunciados en aquellos que ya padecían patologías previas.

Menos colesterol, tensión más baja…

Para llegar a esta conclusión, los investigadores tomaron 150 voluntarios del departamento de bomberos de San Diego (California, Estados Unidos) y los dividieron en dos grupos: uno debía ingerir todas sus calorías diarias entre las 9.00 horas y las 19.00 horas, sin saltarse comidas. El otro grupo, que sirvió como control, no tenía ninguna limitación horaria para comer e ingería alimentos, de media, durante un lapso de 14 horas cada día.

La muestra incluía, además, algunos bomberos con ciertos problemas de salud preexistentes como hipertensión, colesterol alto o diabetes.





Aquellos que tenían la limitación temporal para comer experimentaron una mayor mejoría de la salud en la duración del estudio que aquellos que actuaron como controles, comiendo cuando ellos decidían. Específicamente, este grupo de bomberos redujo parámetros como la tensión arterial, la cantidad de colesterol en sangre o la glucosa en sangre.

Referencias

Emily N.C. Manoogian, Adena Zadourian, Hannah C. Lo, Shahrokh Golshan, Pam R Taub, Satchidananda Panda. Feasibilty of time-restricted eating and impacts on cardiometabolic health in 24-h shift workers: The Healthy Heroes randomized control trial. Cell Metabolism (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.08.018