esta es la cuenta que arrasa en redes

Está claro, ya no hay marcha atrás: el vídeo se ha instalado en nuestras vidas y no queremos otra cosa . El arrasador éxito de TikTok ha propiciado un nuevo tipo de relación con las marcas basada en el consumo audiovisual, mucho más rápida, cercana y directa. SomosZerca apuesta por este modelo de comunicación para ayudar a los negocios locales a empoderarse desde el plano digital , con soluciones no solo aplicables a su comercio electrónico o gestión de redes, sino también a áreas de gestión offline de sus tiendas.

