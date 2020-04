Esta es la combinación ganadora para decir adiós (de una vez por todas) a las ojeras

No debemos olvidarnos de que el maquillaje es nuestro gran aliado, ya que es capaz de disimular aquellas imperfecciones que no nos agradan. Así que, para las ojeras, tenemos que contar con un corrector que aporte un tono natural a esta zona del rostro . El corrector de Maybelline ofrece una cobertura completa y uniforme, además de no resecar la piel. Eso sí, es recomendable que antes de aplicar el maquillaje, apliquemos una crema adecuada que ofrezca un extra de hidratación . Con la hidratante de Remescar, basta con emplear la cantidad de crema equivalente a un grano de arroz para eliminar las bolsas de los ojos.

Si todavía no te has hecho con un rodillo de jade, debes saber que es uno de los grandes caballos de batalla en la guerra contra las ojeras. Las piedras de este gadget siempre tienen una temperatura inferior a la ambiental, por lo que aprovechan ese frío para tratar las zonas inflamas de las ojeras, al activar la circulación. El modelo de Ldreaman es uno de los bestseller de Amazon, ya que cuenta con dos rodillos para poder realizar el tratamiento en diversas zonas de la cara y hasta en el cuello.

Si no sabes por dónde empezar, pero tienes muchas ganas de establecer una buena y combativa rutina beauty, no desesperes. Hemos buceado por Amazon hasta dar con una combinación muy potente (y bastante asequible) con la que podrás trabajar esta zona tan delicada y devolverle su jovialidad natural. ¿Dispuesto a enamorarte de esta rutina antiojeras?

