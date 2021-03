Esta es la acusación federal contra un exasesor del municipio de Mayagüez

21-082 Indictment Redacted by Metro Puerto Rico on Scribd

En varias ocasiones, García-Jiménez habría realizado transferencias de estos fondos a otras cuentas bancarias en coordinación con Stephen Kirkland, quien es asesor financiero en Union Banc Investment Services (Ubis). Luego de transferir el balance a una cuenta en LPL Financial, García-Jiménez habría intentado en varias ocasiones ocultarle a Individuo C —un oficial financiero de dicha institución— en torno a que dichos fondos le pertenecían al municipio de Mayagüez.

