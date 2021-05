¿Está Donald Trump controlando el partido republicano? | Noticias Univision Política

“Trump es profundamente impopular en los estados indecisos y aunque siga siendo el rey en los estados de corazón rojo, no puede ganar sólo con esos partidarios”, dijo a Univisión. “Están desesperados porque saben que pegándose a Trump no pueden ganar más simpatizantes, y por eso sólo pueden ganar impidiendo que otros voten. Es una locura porque también es una receta para la muerte del [Partido Republicano] a largo plazo”, agregó.

“Si sigue siendo el partido de Trump, muchos de nosotros no vamos a volver”, dijo a Reuters Rosario Marín, ex tesorera de Estados Unidos con Bush.

Eso parece poco probable a corto plazo, dicen los estrategas republicanos. “Los votantes están tan en el campo del [ex]presidente Trump que, aunque la política tiene una memoria muy corta, no veo que eso cambie pronto”, dijo Díaz-Rosillo. “Ella [Cheney] podría estar diciendo que, estratégicamente, no se trata de ganar batallas, sino de ganar una guerra. Aun así, no veo que el partido adopte sus puntos de vista a corto plazo”, añadió.

“Es un momento decisivo para el partido”, dijo Matt Terrill, un exestratega republicano que trabaja para la consultora Firehouse Strategies. “Trump dejó la Casa Blanca, pero no salió del escenario político. Su presencia no va a desaparecer”, añadió.

