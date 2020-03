“Esta crisis nos ha pillado débiles, sin solidaridad común”

Por eso, la eurodiputada espera cambios en este aspecto. “Tenemos que ver qué tipo de competencias necesita cada ámbito”. En palabras de Pagaza , el problema viene de lejos. “Ahora es fácil echar balones fuera”, pero lo cierto es que “en momentos como estos no hay unión por llevar décadas con discursos identitarios que no llevan a ningún sitio”. Es muy rotunda en este sentido: “Estamos en el siglo XXI, no valen soluciones del siglo XIX ”.

You May Also Like