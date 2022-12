“Esta copa también es del Diego que nos alentó desde el cielo”

“De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas . Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aun sabiendo que quizá nunca se daría”. Con esas palabras comenzó el astro argentino la misiva que compartió en su Instagram por la mañana, comenzar la celebración del título en Buenos Aires.

You May Also Like