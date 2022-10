“Está claro que jugará en Turín, la pregunta sigue siendo si irá a París”

El entrenador explica que este año ha sido muy complicado por cómo ha transcurrido la carrera del serbio, pese a ello, se siente muy orgulloso del nivel que ha demostrado su pupilo en los últimos torneos que ha disputado tras haber estado sin competir varios meses: “Jugó espectacular, especialmente en Astaná. Es como si no se hubiese tenido que parar y lo cierto es que no había jugado ningún torneo desde Wimbledon”, según publica el diario Sportske Novosti.

