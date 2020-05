Esta calculadora científica Casio tiene WiFI, pantalla OLED secreta y aplicación de chat

¿Quién no ha tenido una calculadora de la marca Casio? Y, reconozcámoslo, ¿quién no se ha apuntado alguna que otra fórmula en su tapa con portaminas fino para aprobar el examen de mates? Ahora un youtuber de perfil un tanto friki ha ido un paso más allá y ha convertido uno de estos aparatos en todo un centro de espionaje , según ha avistado Gizmodo.

You May Also Like