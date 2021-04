Esta bola mágica te ayuda a tomar decisiones con GIFs

Por mucho que nos apetezca a todos tener esta bola, lamentablemente no es un invento disponible a la venta a no ser que seas un manitas y decidas fabricarlas en serie, seguramente tengas un éxito rotundo. Eso si, no dejes que una bolita tome decisiones importantes sobre tu vida, recuerda que solo es un juego .

Te haces una pregunta, por ejemplo: ¿Debería ir a la universidad? Sacudes la bola y el dado en el interior grabado con el texto te devuelve la respuesta: No, no deberías ir a la universidad. Por muy buena que fuese la archiconocida 8-Ball de la suerte, se ha quedado un poco atrás, ¿y si se modernizara para el siglo XXI?

