esta app revela la dirección de correo de cualquier usuario

Existe la posibilidad de que dicha red social no quiso avisar a sus usuarios de otra filtración de datos, ya que la reciente política de Facebook está basada en ignorar este tipo de problemas de seguridad porque no son considerados como ataques de hackers.

Todo apunta a que sea un error de la red social el hecho de que se puedan descubrir direcciones de correo que estén ocultas, no obstante, Facebook no ha considerado esta filtración como un problema importante . El investigador de seguridad le confirmó al portal de noticias Ars Technica que la respuesta de Facebook fue “el fallo no era lo suficientemente importante como para ser arreglado”.

