Esta app de Microsoft te ayuda a resolver problemas de mates desde la cámara del móvil

Como no se trata de hacer trampas , sino de que los chavales aprendan y se beneficien de la tecnología sin echarle morro, esta app ofrece tanto la solución a los deberes como una explicación comprensible y cercana de cómo ha sido el camino para llegar a ella . Para usar este tipo de recursos como lo que son: herramientas, no sustitutos a la hora de ejercitar nuestras cabezas.

Es posible que pienses que, ya que tienes el móvil en la mano, es más fácil sacar la calculadora que todo teléfono lleva integrada y simplemente hacer la cuenta. Pues sí, pero no. Porque esta app tiene una ventaja y es que no necesitas escribir nada para hacer la operación: directamente, puedes escanearla haciendo una foto al papel en el que esté con la cámara de tu dispositivo.

