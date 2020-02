Esposa del ‘Salvaje Bill’ está muy desesperada, ‘no le permiten ni la Panadol’

La esposa del “Salvaje Bill“, Zuyelin Núñez, acudió este 27 de febrero de 2020 a la Defensoría del Pueblo en busca de apoyo para su marido.

En esta entidad presentó una carta de su cónyuge donde plantea su delicada condición de salud en la que se encuentra. No obstante, la respuesta que le dieron fue que las funcionarias que conocieron del caso no le pueden ayudar, porque la encargada está de vacaciones, por lo tanto debe esperar.

Esto la dejó en una pieza… Y es que su esposo sufrió un infarto, recientemente, ahora debe esperar un mes para que la petición de su esposo sea escuchada.

Curiosamente, las mismas funcionarias le hicieron saber que si hubiera llevado a todo el penal entero, le hubieran ayudado.

“De verdad, me siento desesperada no puedo hablar con él, porque ahí no hay teléfonos y no permiten llamadas. Desde el lunes que lo visite no sé nada de él, ni como sigue su salud”, indicó la amada de Holbert.

Destacó que William Datan Holbert no tiene ni acceso a un teléfono público, pues el que hay cerca está deteriorado.

“Por eso es que Ventura estaba flaco, por el mal estado que viven ahí. Mi esposo lleva nueve años detenido y él nunca ha sido un problema ni para el sistema ni para los compañeros. Solo buscamos que se mejore de salud y mejore estado para vivir. Cada visita es muy triste”, relató la dama.

Advirtió que no está pidiendo libertad para su amado…

“Yo no estoy pidiendo que lo dejen libre. Solo pido mejor atención médica, mejor estado para vivir. Lo condenaron, perdió su libertad, pero no el derecho a comer ni el derecho a resocializarse. Allí no tienen iglesia, no tiene actividades recreativas. No tiene llamadas, comida en mal estado, no hay atención médica. No permiten medicamentos ni Panadol para poder llevarle aunque sea. Cómo tener una receta sino lo llevan al médico”, destacó.