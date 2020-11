Esposa de rehén británico pide a EI su liberación

“He tratado de comunicarme con el Estado Islámico y la gente que tiene a Alan. Les he mandado mensajes muy importantes pero no me han respondido”, explica Barbara Henning en un comunicado distribuido por la Cancillería británica. “Cuando escuchen este mensaje, le imploro a la gente del Estado Islámico que miren en sus corazones para liberar a mi marido”.

You May Also Like