Esposa de Kendal Royo sobre su falsa muerte: ‘Espero que sea más salud para él’

Desde la mañana del lunes corrió como pólvora en grupos de WhatsApp que el presentador del programa “De aquí pa’allá”, Kendal Royo, había fallecido. ¿Cómo? Sí, habían hasta fotos de él al lado de los clásicos lazos de luto y todo, pero era falso. ¡Waoo!

Ruby Solís, su esposa, estaba un tanto molesta por estas fotografías que recorrían los celulares de varios panameños. Hablamos con ella ayer en horas de la mañana y nos dijo que no supo nada de él el fin de semana, que estaba esperando la llamada de los médicos especialistas para conocer el estado de salud o el avance del también ortopeda y folklorista.

“Hasta el momento no sé nada, ya que no me llamaron durante el fin de semana. Lo último que supe fue que estaba mejorando, así que espero la llamada de hoy lunes, que siempre es como a las 3:00 p.m. o después para que me informen su estado hasta hoy lunes”, nos comentó.

Sobre las cadenas y el rumor que recorría de que su esposo había fallecido nos dijo lo siguiente: “sí, ya veo… que feo, espero sea más salud para él”.

Según Ruby, ni ella que es el primer contacto del hospital sabe de la supuesta muerte… “y lo peor es que la gente lo sigue divulgando sin saber, sin preguntar o asesorarse de que sea cierto”, comentó.

Kendal Royo permanece hospitalizado en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid tras tener complicaciones luego de que diera positivo para COVID-19. Su esposa nos comentó que se le complicó a una neumonía y entró en una crisis respiratoria, por lo que tuvieron que dormirlo para intubarlo y así lograr que respire bien con un ventilador mecánico.

E trovador Nolyz Díaz y José Augusto Broce tocando la mejorana le dedicaron una hermosa décima al reconocido presentador de televisión.

Está estable, pero aún no está fuera de peligro, dijo su esposa. Hay que rezar mucho por la salud de Kendal.