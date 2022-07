Esposa de Félix Maradiaga denuncia la indefensión de los presos políticos en Nicaragua

Valle siente “una angustia profunda” porque no ha podido hablar una sola vez con Maradiaga en el año y casi un mes que lleva preso. Su hija no ha podido ni mandarle un dibujo y le han prohibido hasta que tenga consigo una Biblia en la celda, subrayó.

En uno de ellos se ve a su esposo siendo interpelado por un periodista de la prensa oficial que le pide que no “mienta” y diga a la gente que está bien de salud, algo que no dice Maradiaga, quien incluso llega a señalar ante las cámaras que no tiene comunicación con el exterior y fue víctima de un “juicio político”.

