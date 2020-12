“Espero que no se hayan ofendido si oyen lo que he dicho. No era mi intención. Simplemente decir que cada país tiene sus condiciones y tiene su forma de hacer las cosas”, concluyó a modo de disculpa.

Preguntado sobre estas declaraciones, el epidemiológo, entre risas, aseguró que “ deben de tener alguna necesidad de publicidad electoral o algo así porque, si no, no se entiende que se plantee esto”. “Yo sería muy prudente a la hora de plantear lo buenos o malos que somos”, añade Simón.

