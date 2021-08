“Espero que no esté viendo el partido, porque daría marcha atrás al acuerdo”

Sin embargo, Keane fue más allá en el análisis de este fichaje, que calificó como importante pero no crucial para optar a los grandes títulos : “Es un tipo inteligente. Regresará al United para ganar cosas. Aunque no creo que sea la diferencia en términos de ganar los grandes trofeos , el Manchester United todavía tiene los mismos problemas con o sin Ronaldo y eso es el mediocampo, pero una Copa FA o una Copa de la Liga es más que posible .

El exjugador irlandés, que desarrolló una carrera de éxito en grandes clubes como el Manchester United, Nottingham Forest o el Celtic de Glasgow, es ahora uno de los uno de los analistas más críticos del fútbol inglés, algo que se dejó notar durante la narración del partido del Manchester United frente al Wolverhampton: “ Mi única preocupación es que espero que Ronaldo no esté viendo el partido, porque daría marcha atrás al acuerdo con el United. Verdaderamente, no está siendo lo suficientemente bueno (el partido)”

