“Espero que disfruten la serie”: Chris Pérez, esposo de Selena Quintanilla, envió un mensaje a los fans de la cantante

“Es algo delicado para mí, y estoy seguro de que su familia siente lo mismo. Habrá algunos momentos difíciles y, sin haber visto el guión, no quiero que me tome desprevenido. Sé a ciencia cierta que la historia que conozco es inspiradora, ya que la contó la propia Selena ”, expresó.

“No estoy tratando de no ser parte de nada. Al final del día, todos tenemos nuestra perspectiva sobre ciertas cosas y cómo sucedieron las cosas. Ya publiqué todo lo que quería publicar. No hay mucho más que quiera decir, y esa es la pura verdad ”, explicó.

Chris Pérez, quien fue esposo de Selena Quintanilla, no necesita una serie para recordar a la cantante . No obstante, espera que el público disfrute del legado que ella dejó a las generaciones actuales .

