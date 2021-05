esperar la oportunidad de sustituir a Zidane o dar el paso a la Bundesliga

El buen hacer de Raúl con el Castilla, como antes con el conjunto de la Youth League que ganó , le hacen favorito en caso de que Zidane lo deje, pero quedarse en casa no es ni mucho menos su única opción. Si no quiere asumir la presión que supone ponerse a cargo del Real Madrid, pero sí dar el salto a un Primera, Raúl ya ha recibido ofertas de la Bundesliga , donde pasó parte de la recta final de su carrera como futbolista.

