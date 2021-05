Esperanzador 10º de Fernando Alonso el día de la 100ª pole de Lewis Hamilton en Fórmula 1

No es la primera vez que en Montmeló el mejor intento es el primero y no el segundo, por culpa del factor viento. Como ya pasó en Portimao y el año pasado aquí, la pole se decidió en la primera vuelta rápida que dieron los pilotos, con Lewis Hamilton por delante de Max Verstappen por sólo 36 milésimas que al final fueron letales.

