Esperanza en un Nueva York abrumado por miles de muertos: “Lo peor ya pasó”

No obstante, adelantó que la ciudad se encuentra en una fase de “transmisión amplia” del coronavirus que no pasará a ser “baja” hasta junio como mínimo, según sus previsiones, lo que le llevó a reafirmar su decisión de cerrar las escuelas del sistema publico hasta el próximo curso escolar, algo en lo que ha chocado con el gobernador Cuomo, que sostiene que esta es una decisión suya y no de la alcaldía.

Sin embargo, advirtió de que “no va a haber una epifanía, no va a haber una mañana con los titulares diciendo: ¡Aleluya, se ha acabado! Eso no va a pasar”.

“Creemos que hemos alcanzado el altiplano [de la curva] en el aumento del número de casos. No están descendiendo, pero no están aumentando al mismo ritmo, lo que relativamente son buenas noticias”, dijo el gobernador.

