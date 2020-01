Esperanza en ‘Coibanoles’ | La Prensa Panamá

“Los últimos datos para asegurar la estructura que teníamos propuesta me llegaron hace tres semanas de Estados Unidos; era un análisis de espectrometría de masas. Las moléculas tienen un peso, una masa, y para poderlas publicar debemos tener hasta cuatro dígitos después de la coma o punto decimal y no tenemos esos instrumentos. Hay que sacar permisos para enviar las muestras a otro país, para que nos den el número exacto y verificar la fórmula química”, explica el Dr. Cubilla.

