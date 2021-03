¡Esperanza! Cury aseguró que “Neymar jugará con Messi, pero en el Barça”

Asimismo, Cury reiteró su impresión de que Lionel Messi no partirá del Barça: “ Yo pienso que Leo no se marchará del Barça… no se irá. Lio empezó y debe terminar su historia en Europa con la camiseta del Barcelona. Yo lo tengo muy claro”, resaltó. Considerando lo dicho respecto a la posible decisión de Messi de quedarse en el conjunto azulgrana y el regreso de Ney al equipo, resulta una inyección de positivismo para el barcelonismo en medio de una fuerte crisis institucional, deportiva y económica.

