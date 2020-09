Esperando a Godot | La Prensa Panamá

En Panamá hace rato que sabemos que la cosa no va bien. Y en la búsqueda del camino a seguir, a estas alturas del siglo XXI -exactamente en el 2020 que soñaron quienes participaron en aquella Visión Nacional- sobran los informes, hojas de ruta, pactos fallidos y diálogos que parecen exitosos pero que no logran los cambios acordados. Hasta ahora, ha imperado el status quo, las prebendas, el destructor clientelismo, así como la falta de voluntad desde la política, el poder económico e incluso desde las organizaciones gremiales y sindicales. Mantener el privilegio -los grandes y los pequeños-, ha sido la pesada ancla que impide el cambio necesario.

No en vano la declaración impulsada estos días por la Fundación Fernando Henrique Cardoso, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y la Fundación para la Democracia y el Desarrollo, es un contundente llamado a cuidarla, para que no sea víctima de la pandemia que vive la humanidad.

La rigurosa afirmación coincidió con el día de la democracia; una de esas fechas designadas por la comunidad internacional para llamar la atención y sensibilizar sobre temas sin resolver. Y bueno, no hay duda de que la democracia no solo tiene problemas hace rato aquí y allá, sino que la actual crisis de salud pública ha dejado en evidencia sus graves falencias y distorsiones.

“En América Latina, la utopía no alcanzada, el holy grail, es el Estado de Derecho. Esa es la clave de todo. Sin Estado de Derecho, sin policías y jueces limpios, para hablar claro, no hay posibilidades de democracia, estabilidad social e igualdad social y económica”, comentaba hace unos días con su habitual contundencia, el destacado periodista Jon Lee Anderson.

