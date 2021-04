“Esperamos retomar los cruceros en España pronto con turistas vacunados”

Por el momento, nuestra prioridad es volver al mar ofreciendo una gran experiencia. No tenemos ninguna sorpresa especial, pero sí que queremos hacerlo lo mejor posible, proporcionando un servicio óptimo y seguro. Al conseguirlo, nuestros pasajeros podrán subir a bordo y olvidarse de la situación y disfrutar de la experiencia y relajarse. Todos estamos muy acostumbrados a ponernos una mascarilla, ya no resulta un problema, pero más allá de eso pueden disfrutar de unas maravillosas vacaciones sin preocuparse de nada más. Ese es nuestro primer objetivo.

Una vez en el barco mantendremos las mascarillas, especialmente en los espacios en los que no se pueda salvar la distancia, controles de aforo –por lo que los barcos no estarán llenos-, más espacio en zonas comunes como restaurantes y, por supuesto, mucho personal.

