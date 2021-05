“Esperamos jugar con Messi, claro”

El FC Barcelona ha anunciado este lunes a su flamante primer fichaje para la próxima temporada, el Kun Agüero, que tras hacer historia en el Manchester City reforzará el ataque azulgrana. El argentino ya ha posado con los colores del club en su presentación, en la que se ha mostrado muy emocionado por este nuevo paso en su carrera.

Tras firmar su contrato en el Auditori 1899, se enfundó con la equipación de su nuevo equipo, que no es la que vestirá la temporada que viene sino la de esta, y saltó al verde a dar sus primeros toques como culé. Desafortunadamente, debido a la situación sanitaria, tampoco en la presentación pudo haber público para ver a Agüero de azulgrana por primera vez.

Sus primeras palabras, antes de los actor protocolarios, ya mostró su compromiso con el equipo. “Sabemos todos que el Barça es el mejor equipo del mundo. Es una buena decisión estar aquí, y poder ayudar al equipo a conseguir cosas. Espero poder llegar a final de temporada con cosas importantes. Yo intentaré dar lo mejor y que la afición pueda disfrutar de mi juego con esta camiseta”, afirmó.

Ya en la presentación, desveló que desde pequeño sueña con jugar en el Barcelona, como le confesó al presidente. “Le dije antes a Laporta que de chico dije: ‘algún día seguramente se fijarán en mí’. Y aquí estoy. No me lo imaginaba, pero cualquiera sale corriendo para fichar por el Barça”, aseguró.

Poco tardó en hablar sobre su amigo Messi, con el que se especula cada vez más que seguirá en el equipo, sobre todo tras el aterrizaje del Kun, quien “le conoce bastante bien” y admite que “cree que seguirá” y que “darán lo mejor para el club”. “Nos conocemos hace bastante y para mí jugar ahora y entrenar con él todos los días va a ser ahora mucho más fácil”.

Con respecto a su estado de forma, en la última temporada sufrió un importante bajón por el estado de su rodilla, disputando solo 20 encuentros en todas las competiciones, anotando 6 goles y dando una asistencia. No obstante, su trayectoria en el Manchester City y en la Premier es intachable, donde esta temporada logró erigirse como el jugador con mayor cantidad de goles en un mismo club en la liga, con 260.

“Salvo la temporada pasada, en el City he hecho nueve años muy buenos. Este año por un tema de rodilla me impidió estar unos meses, me recuperé, me tocó el COVID… pero últimos cuatro meses me sentí muy bien. La rodilla está perfecta”, quiso tranquilizar.

Agüero aseguró que cuando se enteró del interés del Barça “ni lo dudó”. “Le dije a mi agente que no quería que hablara con otro equipo, solo el Barça. Fue una alegría inmensa cuando contactaron con mi agente. Desde los 14 años que estoy interesado”.

Pese a ser un delantero consolidado y una leyenda del fútbol moderno, el Kun sabe que tendrá que luchar por un puesto en el Barcelona. “Mi rol es primero hacer una buena pretemporada y después la decisión la toma el entrenador. No me considero de ninguna manera que tengo que ser titular fijo. Hay que ganárselo”.