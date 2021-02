Espectacular erupción del volcán Etna provoca una lluvia de piedras

El hundimiento de una parte del cráter de la vertiente sureste del famoso volcán provocó un desborde y un deslizamiento de lava a lo largo del flanco occidental, que no obstante no ha puesto en riesgo a las aldeas habitadas cercanas al volcán, señaló un funcionario del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) a la agencia Agi.

You May Also Like