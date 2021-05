¡Espantoso choque entre Abreu y Dozier!

Con un out en el segundo episodio y el cubano City Jorge Soler en la primera base tras dar un sencillo, el antesalista de los Reales, Hunter Dozier, conectó un elevado por la línea de la primera base. El receptor de Chicago, el cubano Yasmani Grandal, inmediatamente se colocó debajo de la bola, pero a medida que Dozier esquivó a Grandal, bajó la cabeza y no vio al inicialista de los Medias Blancas, el también cubano José Abreu, colocándose en posición para atrapar la pelota.

