España tira de carácter con Morata de héroe para ganar a Croacia en la prórroga de un partido caótico

A poco más de 5 minutos para el descanso, y después de no menos de cuatro rechaces, Pablo Sarabia enganchó con la zurda un buen zapatazo a bocajarro para batir, por fin, a Livakovic . Este tanto fue clave, no sólo por el resultado en sí, sino por cómo cambió el ánimo de España.

Pero España no se puso nervioso, o no al menos sus jugadores de campo. Koke estuvo cerca de conseguirlo, pero no llegó a rematar y después una gran jugada que culminó en un taconazo de Morata a Sarabia acabó en la red.

No hay partido sin sufrimiento de España, y en este caso fue un bendito sufrimiento. Los de Luis Enrique jugarán los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras uno de los partidos más caóticos, por no decir el que más, de los que ha dirigido. Con héroes y antihéroes , el encuentro acabó 3-5 con Álvaro Morata callando muchas bocas este lunes.

