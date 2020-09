España tendrá que invertir en 6 años los 140.000 millones que recibirá de la UE

El objetivo no es solo que el dinero se gaste, sino que se haga de forma eficiente. Para la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, una de las negociadoras del Fondo de Recuperación en la Eurocámara, no hay “ninguna duda” de que España será “capaz de ejecutar a la perfección el plan de recuperación”.

España tiene unos “sistemas de control y auditoría muy minuciosos” y hasta que estos no se pasan no se comunica a Bruselas, explicaron fuentes del Ejecutivo. Subrayan además que España ha utilizado de “forma eficiente” los fondos comunitarios, con una ejecución que ronda el 99% en el marco financiero previo -algo que confirman las cifras de la Comisión- y espera “aprovechar al máximo” el fondo de recuperación.

