España tardará 89 años en volver al nivel de deuda pública anterior a la pandemia, según un estudio

El retorno a una situación fiscal habitual, es decir, al crecimiento nominal medio y al saldo primario registrados durante el periodo 2000-2019, no se producirá de igual modo en las principales economías europeas, y en el caso de España no se volvería a los niveles de deuda anteriores a la Covid-19 hasta dentro de 89 años , según señalan los expertos de Euler Hermes en un estudio.

You May Also Like