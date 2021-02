España sopesa declarar paraíso fiscal a Andorra para poner coto a ricos como los youtubers, deportistas o multinacionales

“Llevo, literal, 10 años de mi carrera pagando aquí. Yo sé que habrá personas que me critiquen. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa”, explicó en un vídeo El Rubius, el youtuber español con más suscritores del país (cerca de 40 millones) y, por tanto de los más ricos, justo antes de realizar su traslado a Andorra.

Baja tributación en Andorra

No en vano, en el pequeño país de los Pirineos se tributa mucho menos que en España: en Andorra se tributa un 4,5% por el IVA, frente al 21% de España. El Impuesto de Sociedades es del 10% frente al 25% del tipo general en España. El IRPF en Andorra no se aplica a los salarios inferiores a 24.000€ anuales. A partir de esta cantidad va en concordancia a la renta, no siendo nunca superior a un 10%. En España, en cambio, llega a ser de hasta un 53%.

Por todo ello, son numerosas las multinacionales establecidas en Irlanda (Amazon, Booking, Google, Facebook, Yahoo, PayPal, Microsoft, Apple, Twitter, LinkedIn, eBay)… donde el Impuesto de Sociedades oscila entre el 12,5% y el 25%, y de sociedades que representan a personas ricas como deportistas, artistas, modelos o youtubers que han decidido trasladar su residencia fiscal a Andorra, algo que en la actualidad es completamente legal. Y es legal si se cumple con la condición de residir más de 183 días en el país, teniendo en cuenta que también se computan los días en los que se viaja a otros territorios.

Un ‘agujero’ de 3.600 millones de euros

Esta argucia tributaria realizada por millonarios y multinacionales supone para España un “agujero” fiscal del 14% del Impuesto de Sociedades. Según datos de Eurostat, ese porcentaje se traduciría en 3.600 millones de euros que España deja de recaudar y que, por tanto, deben pagar el resto de españoles que sí tributan en el país.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, aseguran que Andorra, Chipre, Irlanda, Chequia y Luxemburgo podrían ser paraísos fiscales en la próxima lista de España, ante la actualización del listado de la UE que están llevando a cabo los ministros de Economía y Finanzas.

La baja o nula tributación como criterio frente a la insolidaridad

Según José María Mollinedo, secretario general de Gestha, “España establecerá próximamente la baja o nula tributación como uno de los criterios independientes que podría llevar a un país a ser incluido en nuestra lista de paraísos fiscales. Mientras tanto, residir o utilizar los territorios de escasa o nula tributación, para eludir el pago de impuestos, muestra la insolidaridad de quienes disfrutando de grandes ingresos, beneficios o patrimonio los utilizan en perjuicio de la sociedad, y especialmente de las personas vulnerables y de las que necesitan mayores ayudas y fondos públicos para salir de la crisis. Urge actualizar nuestro sistema tributario, y, aunque no sea indispensable, es preferible si se basa en una acción coordinada de armonización fiscal europea”.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, en el Congreso. EFE

Por su parte, Carlos Cruzado, presidente de Gestha, asegura que “estamos asistiendo a un intenso debate social en torno al traslado de algunos famosos youtubers a Andorra para acogerse al más que beneficioso sistema impositivo del Principado”. “Supuestamente estarían huyendo de lo que llaman un ‘infierno fiscal’, cuando la realidad es muy distinta”, recalca Cruzado, ya que en los países más desarrollados y con mayores niveles de bienestar, “la presión fiscal es significativamente más alta que la nuestra”.

“Al margen del efecto negativo que este comportamiento puede conllevar respecto de los miles de jóvenes seguidores, dicen que millones,, cuya conciencia fiscal no contribuyen estos youtubers a fomentar, lo cierto es que si anuncian su traslado a Andorra y no a Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia…, es porque allí van a pagar muy pocos impuestos. Y ahí es donde reside el verdadero problema”, reprocha Cruzado.

Echenique dice que la paciencia es mutua en el Gobierno de coalición Europa Press

“Cuando alguien deslocalice una vivienda tiene que quedar claro que no lo hace por pagar bajos impuestos. Tiene que pagar el IRPF en España”, dijo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, partido que gobierna en España junto al PSOE. «Este problema ya existía antes de que existiera Internet y YouTube», dijo, tras subrayar que «cuantitativamente el fraude fiscal está en su mayor parte en las multinacionales y los multimillonarios de toda la vida».

No obstante, por el momento, el actual proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude prevé ampliar la lista de paraísos fiscales bajo la denominación de jurisdicciones no cooperativas. La ley pasaría a incluir más criterios además del intercambio de información tributaria y financiera. Actualmente, y a falta de incorporar enmiendas de los diferentes grupos, el anteproyecto de ley sí contempla «la existencia de baja o nula tributación», lo que permitiría incluir a Andorra, Luxemburgo, Irlanda o Chipre.

Andorra dejó de ser paraíso fiscal para la UE en 2018

A fines de 2018 Andorra fue eliminado de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Hasta ese entonces, se consideraba que el país tenía un “régimen fiscal pernicioso” por su sistema de bonificaciones en el impuesto de sociedades.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. EUROPA PRESS

Vox defiende a los youtubers: “Están innovando”

La posición de Vox es diametralmente opuesta. “Más que atacar a chicos jóvenes, que están innovando y mostrando cómo se puede generar riqueza de forma distinta, a lo mejor convendría que los dinosaurios se replanteen si no deberíamos tener un marco fiscal más amistoso”, aseguró el portavoz parlamentario de la formación de derecha extrema, Iván Espinosa de los Monteros, quien reprochó a los partidos de la izquierda que no emplean la misma vara de medir con Javier Bardem, Penélope Cruz o Alejandro Sanz, que tributan en países donde se pagan mucho menos impuestos que en España.

PSOE y PP, en línea similar

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, preguntada por la polémica de los youtubers y otras personas adineradas que deciden tributar fuera de España, aseguró: “El patriotismo se demuestra en la declaración de la renta”. Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, indicó que “como española le parece mal que haya gente que se va para pagar menos impuestos” porque “tenemos un gran país que necesita que todos arrimemos el hombro”. No obstante, ni el PSOE y ni el PP se han posicionado con claridad sobre si se debe declarar a Andorra y otros países como Luxemburgo como paraísos fiscales.

Falta de concreción de la ley de prevención y lucha contra el fraude

En España se está tramitando en las Cortes Generales el proyecto de Ley de prevención y lucha contra el fraude, en el cual si bien se establece la baja o nula tributación como uno de los criterios que puede llevar, por sí solo, a un país a ser incluido en nuestra lista de paraísos fiscales, “no concreta qué se debe entender por ‘baja’ tributación”, advierte Carlos Cruzado, presidente de Gestha.

Señala tan solo, agrega el representante de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, que existe baja tributación cuando en el país o territorio de que se trate se aplique un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Por tanto, la posibilidad o no de que España declare paraíso fiscal a Andorra, Luxemburgo, Irlanda, Chequia o Chipre sigue en el aire y, probablemente, se necesitará de un acuerdo a nivel de la Unión Europea.