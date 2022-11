España se mide a Jordania para coger sensaciones para el Mundial de Qatar

Solamente un partido tiene Luis Enrique para despejar sus últimas dudas antes del estreno en el Mundial, y será este jueves en Amán ante Jordania (17 horas), una selección no demasiado poderosa ante la que pocas conclusiones podrá sacar el seleccionador, más allá de valorar el estado de forma de sus jugadores.

El momento de la verdad se acerca, pues apenas quedan seis días para el estreno de la Roja (23 de noviembre ante Costa Rica en Doha) y al seleccionador se le ve confiado. “Les he visto muy bien, aparte de alguno que viene con molestias puntuales”, dijo sobre sus futbolistas. “Les veo en un nivel de notable alto, diría que sobresaliente”, agregó el preparador asturiano.

Dado que en la portería no hay dudas de que Unai Simón será el titular independientemente de quien o quienes jueguen hoy en Amán, en la defensa sí que tiene que tomar Lucho decisiones. Carvajal parece partir con ventaja ante Azpilicueta y Marcos Llorente y Jordi Alba se ha convertido en un fijo para el debut ante la preocupante lesión de José Luis Gayà.





En el centro de la defensa, Eric García llega tras una temporada complicada, y seguro que Luis Enrique quiere ver cómo maneja la situación.

Con Busquets indiscutible pero también con necesidad de ser dosificado, se esperan buenos minutos de Rodri, que necesita mostrar en la selección lo que se le ve en el Manchester City.

Pedri es insustituible, y la competencia por el otro puesto es feroz, con Gavi, Koke y Carlos Soler como candidatos. Habrá que ver como llega el ex del Valencia ante sus pocos minutos en el PSG.

Aunque la expectación estará arriba, en el puesto de delantero centro. Con Álvaro Morata descartado para este amistoso y duda para el choque ante los ticos, a Luis Enrique le toca probar con sus distintos ‘falsos nueves’. Marco Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres e incluso Dani Olmo pueden tener minutos en esa posición ante Jordania, un partido que puede ser ideal para que se reivindiquen y reclamen un puesto en el once del asturiano en el debut.

“Hay otros con un perfil diferentes que pueden jugar ahí y que hacen que aparezcan cosas diferentes. No voy a cambiar el sistema o la manera de jugar, sería ridículo llegar a la cita más importante y hacerlo”, explicó Luis Enrique, que no quiso dar importancia a una posible ausencia de Morata para el debut.

Aunque la comparecencia del seleccionador tuvo un punto estrella: su nueva faceta como streamer. “Es un experimento que pienso disfrutar al máximo y que va a ser una conexión con la afición. Pero ni quiero polemizar ni pienso controlarme, cuando me aburra o no me convenza, me marcho, y si hay haters, viva, estoy cansado de verles en el fútbol», zanjó.